Менеджер Бузовой сообщил о ее пропаже после вылета в горы

Пиар-менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил о ее пропаже после вылета в горы. Слова представителя артистки опубликовал StarHit.

«Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось», — сообщил он.

На последней публикации в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Бузова позирует на фоне вертолета. «Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты — буду все вам показывать», — подписала снимок певица.

Ранее в Москве стало известно о пропаже артистки Светланы Светличной. Позднее выяснилось, что артистка находилась на съемках одного из телешоу, и ее жизни и здоровью ничего не угрожало.