Массовые драки подростков прошли по всей России после задержаний «ЧВК Редан»

После задержаний участников неформальной группировки «ЧВК Редан» по всей России прошли массовые драки подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Москве потасовка школьников произошла на улице Юных Ленинцев. Очевидцы сообщили правоохранителям, что шесть человек напали на двух подростков, избив одного из них. Все участники инцидента скрылись до приезда полиции.

Кроме того, стало известно об избиении 17-летнего подростка в Туле. Издевательства над молодым человеком сняли на камеру.

В столице троих подростков отправили под домашний арест после драки на станции метро «Лубянка». Хулиганы избили ногами молодого человека с атрибутом «ЧВК Редан» — пауком на одежде. Зачинщиками драки были несовершеннолетние околофутбольные фанаты.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. В потасовке участвовали школьники из «ЧВК Редан». Кроме того, столичным полицейским дали задание обращать особое внимание на подростков с длинными темными волосами и значками паука на одежде — отличительными атрибутами группировки.