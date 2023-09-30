В Москве выставили на продажу пропуск на похороны Сталина

Пропуск на похороны революционера Иосифа Сталина выставили на продажу на известном сайте по покупке и продаже товаров и услуг. Автор объявления захотел продать его за 100 тысяч рублей.

«Для прохода на красную площадь на похороны председателя Совета министров СССР и секретаря Центрального Комитета КПСС генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина», — написано на пропуске.

Товар представляет собой бумажную карточку красного цвета на имя Георгия Никитаева на первую левую трибуну. В описании указано, что карточка была в использовании.

Известно, что похороны Сталина состоялись 9 марта 1953 года.

Ранее стали известны подробности о жертвах орудовавшей на похоронах Сталина банды.