Стали известны подробности о жертвах орудовавшей на похоронах Сталина банды

6 марта 1953 года в Советском Союзе объявили о смерти революционера Иосифа Сталина. Подробности о жертвах орудовавшей на похоронах вождя банды стали известны из материала «Мосленты».

«В дни похорон вождя криминальный мир столицы взялся за свои мерзкие дела с новой силой. Бандиты, грабители и воры знали, что почти вся московская милиция находится в оцеплении на центральных улицах Москвы, а потому действовали особенно нагло. Людей останавливали даже днем, а вечером и ночью на темных улицах от негодяев не было спасения», — говорится в статье. Особенно усердствовала банда, которую возглавлял некий Четвертаков.

Толпы людей, идущие к Колонному залу для прощания со Сталиным, двигались по Сретенке. Один из подъездов дома на этой улице стал для них капканом. Когда напор становился особенно сильным, дверь внезапно открывалась, и несколько человек вбегали туда, решив, что нашли убежище. Однако там их только грабили.

Хорошо одетых прохожих участники банды жестоко избивали, отбирали деньги, драгоценности, снимали почти всю одежду и вышвыривали в соседний пустынный двор. Некоторые из пострадавших от рук бандитов там и замерзли, поскольку помочь им было некому.

Сотрудники МУРа довольно быстро ликвидировали банду. Схватили и самого главаря — Четвертакова: он пытался скрыться с деньгами и ворохом краденых вещей, но был схвачен милиционерами.

Ранее в подмосковных Мытищах была обнаружена заброшенная дача Сталина.