Стали известны дата и место прощания с Борисом Моисеевым

Дата и место прощания с умершим певцом Борисом Моисеевым стали известны ТАСС.

«Церемония прощания с российским певцом, заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым состоится в воскресенье, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища, где позже он будет похоронен», — процитировало агентство арт-директора артиста Сергея Гороха.

Моисеев скончался во вторник, 27 сентября, в возрасте 68 лет. Многие коллеги певца выразили соболезнования его близким.