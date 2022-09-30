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17:23, 30 сентября 2022
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Стали известны дата и место прощания с Борисом Моисеевым

Стали известны дата и место прощания с Борисом Моисеевым
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дата и место прощания с умершим певцом Борисом Моисеевым стали известны ТАСС.

«Церемония прощания с российским певцом, заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым состоится в воскресенье, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища, где позже он будет похоронен», — процитировало агентство арт-директора артиста Сергея Гороха.

Моисеев скончался во вторник, 27 сентября, в возрасте 68 лет. Многие коллеги певца выразили соболезнования его близким.

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