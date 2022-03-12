Яна Рудковская сняла на видео прощание сына с «Макдоналдсом»

«Сегодня ребенок с болью в горле вымолил у меня "попрощаться" с "Макдоналдсом" и сходить с ним туда! Трогательно попрощался с ним, когда мы уходили, и как-то грустно стало на душе», — написала Рудковская. В ролике ребенок рассказал, что «побалуется напоследок» едой из знаменитого фастфуда, и выразил надежду, что всемирно известная сеть не навсегда уходит из страны.

Селебрити вспомнила, что, когда сеть ресторанов быстрого питания впервые открылась в России, она стояла в очереди в первый «Макдоналдс» на Пушкинской площади и радовалась, что ей удалось попасть внутрь.

Ранее стало известно, что все точки ресторана быстрого питания в России временно закроются. Москвичи начали прощаться с «Макдоналдсом» и вспомнили о его российских конкурентах.