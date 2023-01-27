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10:49, 27 января 2023
1 мин.

Девушка прошлась по подмосковным улицам в нижнем белье и попала на видео

Девушка прошлась по подмосковным улицам в нижнем белье и попала на видео
Кадр: Группа «Люберцы Life» во «ВКонтакте»

На видео попала девушка, прогулявшаяся по улицам подмосковных Люберец в нижнем белье и пижамных штанах без верхней одежды. Ролик опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Может, проспорила?!», «Вроде еще не весна, а обострение уже начинается», «И где я был в этот момент?», «Весна близко», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах молодая россиянка гуляет в бюстгальтере рядом с детским образовательным учреждением.

Ранее в парке в подмосковных Химках заметили полностью голого мужчину, который принимал солнечные ванны. Очевидцы сняли происходящее на видео, выложив ролик в соцсети.

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