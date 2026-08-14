Просроченные импланты нашли в клинике в центре Москвы

В клинике в центре Москвы нашли просроченные импланты — ее закрыли на два месяца, сообщил «МК».

Как стало известно газете, Роспотребнадзор подал иск в Тверской суд после проверки по жалобе клиента. Нарушителем оказалось медучреждение «ОВ-клиник» на Краснопролетарской улице.

В клинике нашли просроченный гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» и инъекционный имплант на основе гиалуроновой кислоты. Температура воздуха в помещении превышала норму, при которой можно хранить лекарства. Также на кушетке обнаружили грязный марлевый чехол, и не было месячного набора дезинфициирующих средств.

В итоге было принято решение приостановить деятельность клиники на 60 суток.

Ранее женщина впала в кому во время пластической операции в одной из частных клиник Москвы. Речь идет о чемпионке России по атлетическому фитнесу, ей якобы делали операцию по увеличению груди.