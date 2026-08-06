Женщина впала в кому во время операции в Москве

Женщина впала в кому во время пластической операции в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Авторы публикации со ссылкой на СМИ сообщают, что речь идет о чемпионке России по атлетическому фитнесу, ей якобы делали операцию по увеличению груди.

Как уточняется, с обстоятельствами инцидента сейчас разбираются специалисты Росздравнадзора. «Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском женщина в попытке спасти трехлетнего сына, выпадающего из окна, полетела вниз вместе с ним. По данным издания, на седьмом этаже многоквартирного дома было застолье. В тот вечер трехлетний мальчик играл с братьями и сестрой на подоконнике и неожиданно стал падать.