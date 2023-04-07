Психолог раскрыл простой способ избежать переедания

Простой способ избежать переедания раскрыл в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Врач посоветовал игру в дегустатора.

По словам специалиста, аппетит действительно часто приходит во время еды. Человек может не заметить насыщения и почувствовать голод снова: тогда он продолжит есть до тех пор, пока в желудке не останется места.

Чтобы вовремя ощутить насыщение, следует медленно и тщательно пережевывать пищу. В этот момент Долгов посоветовал представить себя дегустатором. Если научиться наслаждаться вкусом продуктов, получится испытывать удовольствие и от самого процесса. Например, при употреблении свежего огурца можно сконцентрироваться на аромате овоща, определить разницу текстур и вкуса кожицы и сердцевины, привел врач пример.

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