Названо минимальное время физической активности для поддержания хорошей формы
Врач-реабилитолог рекомендовал минимум 150 минут в неделю физической активности.
Минимальное для поддержания хорошей формы время физической активности назвал в Telegram-канале Минздрава России главный внештатный специалист ведомства по спортивной медицине Борис Поляев. Врач-реабилитолог рекомендовал посвящать физической нагрузке минимум 150 минут в неделю.
в неделю важно быть физически активными
Поляев отметил, что быстро прийти в хорошую форму, если до этого не было никакой физической нагрузки, невозможно. Надо постепенно привыкать к активному образу жизни. Например, можно начать с простой или скандинавской ходьбы и плавания, больше передвигаться пешком и отказаться от лифта, а в дачный сезон косить траву.
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