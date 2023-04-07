Названо минимальное время физической активности для поддержания хорошей формы

Поляев отметил, что быстро прийти в хорошую форму, если до этого не было никакой физической нагрузки, невозможно. Надо постепенно привыкать к активному образу жизни. Например, можно начать с простой или скандинавской ходьбы и плавания, больше передвигаться пешком и отказаться от лифта, а в дачный сезон косить траву.

Ранее была раскрыта необходимая для эффективного похудения ежедневная норма воды: 30 миллилитров в день на килограмм веса.