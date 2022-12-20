Иммунолог назвал простой способ снизить риск заражения гриппом

Простой способ снизить риск заражения гриппом назвал URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, лучшее средство профилактики заболевания — ношение защитных масок.

«Если человек не сделал прививку от гриппа и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты: и вирусоносителя, и здорового, то вероятность распространения вируса падает в 100 раз», — сказал он.

Врач уточнил, что эпидемию можно будет остановить в кратчайшие сроки, если люди будут соблюдать это простое правило.

Ранее порядок действий при первых признаках гриппа описал врач-инфекционист Владимир Никифоров. Прежде всего специалист порекомендовал соблюдать постельный режим.