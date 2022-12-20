Люди
17:51, 20 декабря 2022
1 мин.

Иммунолог назвал простой способ снизить риск заражения гриппом

Иммунолог назвал простой способ снизить риск заражения гриппом
Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Простой способ снизить риск заражения гриппом назвал URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, лучшее средство профилактики заболевания — ношение защитных масок.

«Если человек не сделал прививку от гриппа и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты: и вирусоносителя, и здорового, то вероятность распространения вируса падает в 100 раз», — сказал он.

Врач уточнил, что эпидемию можно будет остановить в кратчайшие сроки, если люди будут соблюдать это простое правило.

Ранее порядок действий при первых признаках гриппа описал врач-инфекционист Владимир Никифоров. Прежде всего специалист порекомендовал соблюдать постельный режим.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.