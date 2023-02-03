Режиссер «Чикатило» экранизирует «Простоквашино»

Права на экранизацию детской книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» получил известный российский режиссер, работавший над сериалом «Чикатило», Сарик Андреасян. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Хотел бы сказать большое спасибо [вдове писателя] Елене Борисовне Успенской за доверие! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны», — отметил Андреасян.

По его словам, к съемкам «Простоквашино» приступят в 2024 году.

Советский и российский писатель Эдуард Успенский (1937–2018 годы) — автор десятков детских книг и таких популярных персонажей, как крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки. Его книга «Дядя Федор, пес и кот» издана в 1974 году, а в 1978 году по ее мотивам на экраны вышел рисованный мультфильм режиссера Владимира Попова «Трое из Простоквашино», который стал первым в культовой трилогии.

Ранее в Москве на Арбате была найдена родина Чебурашки. «Как ни странно, но этого забавного героя из советских книг и мультиков нарисовали в церкви, которую закрыли в 1933 году. Чтобы пространство не пустовало, здесь разместили кукольные мастерские "Союзмультфильма"», — рассказали авторы текста.