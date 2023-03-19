В Подмосковье мужчина разбился при спуске с балкона по простыне

Житель подмосковной Электростали разбился насмерть, спускаясь с балкона своей квартиры по простыне. По данным Shot, он случайно выкинул ключи в окно во время ссоры с сожительницей, из-за чего решился на такой шаг.

Поскольку изнутри дверь не открывалась, мужчина решил связать простыни и спуститься с балкона вниз, чтобы найти связку ключей. Однако руки россиянина ослабли, когда он был уже снаружи. Он сорвался и упал на асфальт. Скорую вызвала соседка, которая видела происходящее. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Ранее слепой слабослышащий мужчина застрял на балконе многоэтажного дома в Москве. На помощь ему пришли спасатели. Ситуация попала на видео.