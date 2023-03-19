Люди
18:41, 19 марта 2023
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В Подмосковье мужчина разбился при спуске с балкона по простыне

В подмосковной Электростали мужчина разбился насмерть, спускаясь с балкона по простыне.

В Подмосковье мужчина разбился при спуске с балкона по простыне
Фото: Maksim Konstantinov / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>

Житель подмосковной Электростали разбился насмерть, спускаясь с балкона своей квартиры по простыне. По данным Shot, он случайно выкинул ключи в окно во время ссоры с сожительницей, из-за чего решился на такой шаг.

Поскольку изнутри дверь не открывалась, мужчина решил связать простыни и спуститься с балкона вниз, чтобы найти связку ключей. Однако руки россиянина ослабли, когда он был уже снаружи. Он сорвался и упал на асфальт. Скорую вызвала соседка, которая видела происходящее. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Ранее слепой слабослышащий мужчина застрял на балконе многоэтажного дома в Москве. На помощь ему пришли спасатели. Ситуация попала на видео.

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