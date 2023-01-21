Спасение слепого мужчины с балкона московской многоэтажки попало на видео

Незрячий жилец не смог вернуться в квартиру из-за заклинившей балконной двери. Мужчина потерял ориентацию в пространстве и стал передвигаться по лоджии наощупь. Один из неравнодушных очевидцев залез на крышу, чтобы проконтролировать его действия.

«Мужчина не видит и очень плохо слышит, к сожалению. Звал на помощь кого-то по имени Юра. Но, видимо, оказался дома один и не справился сам», — сообщила в комментариях знакомая с ситуацией подписчица.

Позднее на место прибыли спасатели. Они поднялись к балкону на подъемнике и помогли мужчине.

Ранее в Подмосковье спасли двух пожилых инвалидов из запертой квартиры. Прикованная к постели женщина и ее родственник с ампутированной ногой не могли самостоятельно открыть дверь.