Спасение слепого мужчины с балкона московской многоэтажки попало на видео
Слепому слабослышащему мужчине, застрявшему на балконе многоэтажного дома в Москве, пришли на помощь спасатели. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «360tv».
Незрячий жилец не смог вернуться в квартиру из-за заклинившей балконной двери. Мужчина потерял ориентацию в пространстве и стал передвигаться по лоджии наощупь. Один из неравнодушных очевидцев залез на крышу, чтобы проконтролировать его действия.
«Мужчина не видит и очень плохо слышит, к сожалению. Звал на помощь кого-то по имени Юра. Но, видимо, оказался дома один и не справился сам», — сообщила в комментариях знакомая с ситуацией подписчица.
Позднее на место прибыли спасатели. Они поднялись к балкону на подъемнике и помогли мужчине.
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