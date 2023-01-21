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06:35, 21 января 2023
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Спасение слепого мужчины с балкона московской многоэтажки попало на видео

Спасение слепого мужчины с балкона московской многоэтажки попало на видео
Кадр: Telegram-канал «360tv»

Слепому слабослышащему мужчине, застрявшему на балконе многоэтажного дома в Москве, пришли на помощь спасатели. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «360tv».

Незрячий жилец не смог вернуться в квартиру из-за заклинившей балконной двери. Мужчина потерял ориентацию в пространстве и стал передвигаться по лоджии наощупь. Один из неравнодушных очевидцев залез на крышу, чтобы проконтролировать его действия.

«Мужчина не видит и очень плохо слышит, к сожалению. Звал на помощь кого-то по имени Юра. Но, видимо, оказался дома один и не справился сам», — сообщила в комментариях знакомая с ситуацией подписчица.

Позднее на место прибыли спасатели. Они поднялись к балкону на подъемнике и помогли мужчине.

Ранее в Подмосковье спасли двух пожилых инвалидов из запертой квартиры. Прикованная к постели женщина и ее родственник с ампутированной ногой не могли самостоятельно открыть дверь.

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