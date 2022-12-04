Кардиолог предупредила россиян об опасности встречи Нового года в бане

Об опасности встречи Нового года в бане россиян предупредила врач-кардиолог Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik она заявила, что этот способ отметить праздник может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе и даже привести к инфарктам или инсультам. Особенно опасно употребление алкоголя в бане, подчеркнула она.

«Люди, которые посещают баню раз в год и считают, что это обязательно нужно делать с алкоголем, гарантируют себе сердечно-сосудистые неприятности, даже инфаркт или инсульт могут произойти. За месяц до Нового года взять и подготовить свою сердечно-сосудистую систему к такому стрессу невозможно, это миф. Никаким витамином С или рутином мы не подготовим сосуды к перегрузке. В советские времена для этого закаливались на морозе, но сейчас специалисты говорят, что обливание холодной водой — это не самый бережный способ укрепить сосуды», — сказала Хачирова.

По словам кардиолога, новогодние гуляния в любом месте перегружают организм. Чтобы избежать проблем со здоровьем, потребуется не один год подготовки. «Начните вести здоровый образ жизни, если не ведете его с рождения. Начните выправлять питание, внедрять умеренную физическую активность, регулярно посещайте баню, прекратите курить, сходите к врачу, чтобы выровнять артериальное давление, и так далее. Соблюдайте правила здорового образа жизни, и будет вам счастье», — призвала кардиолог.

Ранее максимально возможный процент подорожания алкоголя в России к Новому году назвала и объяснила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. «Причиной подорожания становится не сам алкоголь, а его сопутствующие товары», — заявила она.