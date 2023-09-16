Стоматолог перечислил противопоказания к отбеливанию зубов

Отбеливание невозможно сделать при наклеенных брекетах, а после их удаления лучше подождать несколько месяцев, отметил стоматолог.

«Точные сроки подскажет врач, который оценит состояние зубов и назначит оптимальное время как для профессиональной чистки зубов, так и для отбеливания», — пояснил он.

Пломбы, коронки и протезы сами по себе, по словам врача, противопоказаниями не считаются, но при отбеливании может случиться несоответствие оттенков, что выглядит неэстетично.

Отбеливание не делают женщинам в период беременности и лактации, детям с молочными зубами и людям с аллергией на перекись водорода, продолжил Минко. Осторожно к отбеливанию следует относиться пациентам с онкологией — им следует проконсультироваться со своим лечащим врачом и в любом случае предупредить стоматолога о заболевании.

«И после того, как зубы изменят оттенок и станут белее, за ними нужно по-прежнему тщательно ухаживать в домашних условиях, используя не только зубную щетку, но также ирригатор и зубную нить», — подчеркнул стоматолог.

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