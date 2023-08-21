Стоматолог перечислил вредные для зубов продукты

Фрукты и ягоды вредными для зубов продуктами назвал в личном Telegram-канале стоматолог Владимир Ешидоржиев.

По словам специалиста, фрукты, ягоды и цитрусовые повышают чувствительность зубов и размягчают верхний слой эмали из-за кислоты в составе. После их употребления он посоветовал прополоскать рот водой. Чистка зубов в этом случае опасна. То же самое касается кофе и газированных напитков, которые могут привести к эрозии на поверхности эмали.

Для здоровья зубов надо есть больше продуктов с кальцием и фосфором, напомнил Ешидоржиев. Например, полезны творог, рыба, шпинат, сухофрукты, кунжут, твердый сыр, бобовые.

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