Врач назвала противопоказания для употребления суши

Врач-диетолог и детский эндокринолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения Мария Герасимова назвала «Ленте.ру» категории людей, которым противопоказано употреблять в пищу суши. Прежде всего, это дети до семи лет, беременные и кормящие женщины.

Будущим матерям не стоит есть блюдо из сырой рыбы из-за большого количества ртути, содержащейся в некоторых видах морепродуктов. «Учитывая отсутствие термической обработки рыбы и морепродуктов, есть риски заражения пищевой инфекцией. Особенно подвержены этому дети, беременные женщины и пожилые люди», — добавила она.

С осторожностью к поеданию суши стоит отнестись пациентам с артериальной гипертензией и ожирением. Соевый соус, который традиционно подают к азиатской еде, содержит много соли, употреблять его нужно аккуратно.

Однако суши и роллы могут стать источником питательных веществ, добавила Герасимова. «В суши содержатся так называемые "полезные жиры" — полиненасыщенные жирные кислоты, также известные как омега-3 (жирная красная рыба, морепродукты) и мононенасыщенные жирные кислоты (авокадо)», — объяснила врач. Кроме того, рыба и морепродукты содержат витамин В12, йод и легкоусвояемый белок. Рис при этом является источником полезных сложных углеводов.

Врач отметила, что регулярное употребление рыбы снижает риски развития атеросклероза и хронических сердечно-сосудистых заболеваний, деменции. «В сочетании с овощным салатом суши станут полноценным сбалансированным приемом пищи», — заключила специалист.

Ранее врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов назвал овощи и фрукты, опасные для здоровья.