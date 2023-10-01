Женщина провалилась в погреб на своем участке в Подмосковье

Женщина провалилась в погреб на своем участке в подмосковном Королеве, сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.

По имеющейся информации, происшествие случилось в дачном товариществе «Стандарт». 55-летняя женщина упала в погреб и сломала ногу. Услышавшие ее крики соседи немедленно вызвали на место спасателей.

Прибывшие на место сотрудники с помощью альпинистского снаряжения спустились в погреб, наложили пострадавшей шину на сломанную конечность, после чего в спасательной косынке подняли женщину на поверхность. Пострадавшую госпитализировали.

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