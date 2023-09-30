Ребенок упал в канализационный люк на востоке Москвы

Пятилетний мальчик провалился в канализационный люк на востоке Москвы, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, происшествие случилось вечером 29 сентября у жилой многоэтажки на 15-й Парковой улице. При падении в открытый люк несовершеннолетний травмировался. Пострадавшего спасли и экстренно доставили в детскую больницу.

Ранее двухлетний мальчик упал в погреб в подмосковном Клину. В результате пострадавшего госпитализировали с переломом свода черепа.