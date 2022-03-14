Психолог назвала проверенный способ справиться с тревогой и стрессом

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко в интервью агентству городских новостей «Москва» назвала проверенный способ справиться с тревогой, посоветовав вести личный дневник.

По словам специалиста, ведение дневника в течение десяти минут перед сном ежедневно — хороший инструмент для работы со стрессом. «Любой ритуал снижает тревожность, потому что наш мозг любит определенность. Если есть определенность, то нет опасности; определенности нет — опасность есть. Это эволюционный механизм, и он присутствует до сих пор в нашей жизни», — отметила психолог.

Эксперт добавила, что запись своих достижений также помогает человеку осознать их значимость. «Человеку свойственно обесценивать свои знания, умения, навыки, полученные в результате преодоления. Но если они у нас записаны, мы можем их перечитать, еще раз пережить эти моменты и понять, что мы молодцы, что смогли это сделать», — прокомментировала собеседница.

Записанные мысли о себе, о своих поступках, делах и планах помогают самоидентификации и нахождению ответов на вопросы — кто я и чего хочу. Самоидентификация — это обязательный инструмент для повышения качества жизни, рассказала Пономаренко.

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