11 марта в 22:30
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Психолог перечислил способы борьбы с апатией

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Психолог перечислил способы борьбы с апатией
Фото: Unsplash

Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов перечислил способы борьбы с апатией и чувством безысходности. Его советы опубликовал сайт РИАМО.

«Если человек начнет мечтать, найдет сообщество единомышленников, тогда он совершенно естественно преодолеет апатию и безысходность», — заявил специалист.

Шахов добавил, что справиться с неприятными чувствами также помогут надежда и новые цели. Апатия возникает, когда не получается найти точку приложения своей энергии действия, объяснил он, а при наличии цели человек сформирует дальнейший план.

Эксперт добавил, что апатия и безысходность могут быть вызваны разными причинами, в их числе — нехватка витамина D.

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