Психолог перечислил способы борьбы с апатией
Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов перечислил способы борьбы с апатией и чувством безысходности. Его советы опубликовал сайт РИАМО.
«Если человек начнет мечтать, найдет сообщество единомышленников, тогда он совершенно естественно преодолеет апатию и безысходность», — заявил специалист.
Шахов добавил, что справиться с неприятными чувствами также помогут надежда и новые цели. Апатия возникает, когда не получается найти точку приложения своей энергии действия, объяснил он, а при наличии цели человек сформирует дальнейший план.
Эксперт добавил, что апатия и безысходность могут быть вызваны разными причинами, в их числе — нехватка витамина D.
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