Пульмонолог с помощью комикса объяснил важность проверки уровня железа

Важность проверки уровня железа объяснил в своем Telegram-канале с помощью комикса врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.

«У кого низкое железо, отзовись! Подготовил для вас комикс, чтобы вы наглядно посмотрели, что и почему происходит с вашим организмом, когда у вас железодефицит», — обратился он к подписчикам.

По словам Абакумова, «у тела не хватает сил на все, поэтому оно постепенно отключает процессы, подавая тем самым человеку сигналы». «Многие успешно эти сигналы не замечают и только мучаются вопросами перед зеркалом. А ведь чтобы понять, что с вами, нужно заглянуть внутрь организма», — подчеркнул специалист.

При помощи комикса врач объяснил, что о дефиците железа могут сигнализировать выпадение волос, ломающиеся ногти, проблемы с кожей. У женщин дополнительным симптомом может быть задержка менструального цикла.

Обнаружившим у себя подобные признаки пульмонолог посоветовал сразу же сдать необходимые анализы — ОАК, сывороточное железо и ферритин. А в случае подтверждения подозрений начать лечение железодефицитной анемии.

«Если у вас не будет дефицита железа, гемоглобина или эритроцитов, у вас не будет проблем с кожей, с волосами, с критическими днями (что очень важно для женщины!). А главное, к вам вернутся силы и энергия», — заявил специалист.

Ранее Абакумов назвал лучшее «лекарство» от давления. «Соль убираем на дальнюю полку, и снижаем ее потребление до пяти граммов в сутки», — порекомендовал он.