Люди
22:44, 20 января 2023
1 мин.

Житель Подмосковья прыгнул из машины прямо в прорубь и попал на видео

Житель Подмосковья прыгнул из машины прямо в прорубь и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье. Москва и регионы»

В подмосковном Павловском Посаде местный житель припарковал свой автомобиль на льду прямо у проруби, сделанной на Крещение, вышел из авто и сразу нырнул в воду. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье. Москва и регионы».

«Проверка нервов и страховой компании», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах видно, как мужчина паркуется прямо у самой проруби на практически прозрачном льду. Из авто он выходит одетый только в плавки и шлепанцы, заранее подготовившись к прыжку в воду.

«Страховка такое покрывает? В причинах возмещения будет написано: "Нырял в прорубь на Крещение из машины"», «Лед же сейчас не очень толстый, наверное», «Перебор с рисками», — прокомментировали юзеры.

Ранее видео из уличной купели опубликовала балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица, одетая в розовый купальник, окунулась в ледяную воду.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.