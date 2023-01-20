Житель Подмосковья прыгнул из машины прямо в прорубь и попал на видео

«Проверка нервов и страховой компании», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах видно, как мужчина паркуется прямо у самой проруби на практически прозрачном льду. Из авто он выходит одетый только в плавки и шлепанцы, заранее подготовившись к прыжку в воду.

«Страховка такое покрывает? В причинах возмещения будет написано: "Нырял в прорубь на Крещение из машины"», «Лед же сейчас не очень толстый, наверное», «Перебор с рисками», — прокомментировали юзеры.

Ранее видео из уличной купели опубликовала балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица, одетая в розовый купальник, окунулась в ледяную воду.