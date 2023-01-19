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20:10, 19 января 2023
1 мин.

Волочкова опубликовала видео из уличной купели

Волочкова опубликовала видео из уличной купели
Кадр: @volochkova_art

Видео из уличной купели опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Танцовщица, одетая в розовый купальник, окунулась в ледяную воду.

Знаменитость рассказала, что накануне вернулась с отдыха на Мальдивах. После этого она залезла в купель, досчитала до трех и вылезла. «Разница температур, конечно, ощутима. Холодно немножко после Мальдив», — призналась Волочкова.

Подписчики заявили, что звезда хорошо выглядит и заметно загорела в отпуске. «Красивый загар на фоне белого снега», «Молодец, занимаетесь спортом», — написали они. Кто-то отметил, что на видео Волочкова выглядит нетрезвой. Кроме того, фолловеры указали звезде, что она забыла перекреститься перед заходом в воду, нарушив крещенскую традицию.

Ранее Волочкова села в поперечный шпагат во время отдыха на Мальдивах. На опубликованном балериной фото видно, что в своей фирменной позе она дотянулась до противоположных бортов бассейна.

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