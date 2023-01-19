Волочкова опубликовала видео из уличной купели

Знаменитость рассказала, что накануне вернулась с отдыха на Мальдивах. После этого она залезла в купель, досчитала до трех и вылезла. «Разница температур, конечно, ощутима. Холодно немножко после Мальдив», — призналась Волочкова.

Подписчики заявили, что звезда хорошо выглядит и заметно загорела в отпуске. «Красивый загар на фоне белого снега», «Молодец, занимаетесь спортом», — написали они. Кто-то отметил, что на видео Волочкова выглядит нетрезвой. Кроме того, фолловеры указали звезде, что она забыла перекреститься перед заходом в воду, нарушив крещенскую традицию.

Ранее Волочкова села в поперечный шпагат во время отдыха на Мальдивах. На опубликованном балериной фото видно, что в своей фирменной позе она дотянулась до противоположных бортов бассейна.