Россиянам посоветовали отказаться от выдавливания прыщей

Россиянам посоветовала отказаться от выдавливания прыщей в своем личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, доктора не рекомендуют избавляться от прыщей методом выдавливания по трем основным причинам. «Во-первых, вы мешаете регенерации кожи и травмируете ее. Во-вторых, заносите грязь и делаете воспаление еще серьезнее. И в-третьих, вы провоцируете появление новых прыщей», — объяснила Павлова.

В современной жизни есть множество способов избавиться от прыщей, и не последнюю роль в этом играет правильно подобранные косметические средства, добавила эндокринолог.

Ранее Павлова поделилась рецептом «молодильной» окрошки. Она назвала блюдо одним из самых правильных, поскольку в нем есть белок и много сложных углеводов.