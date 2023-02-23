Никита Ефремов рассказал о психологических травмах из-за отца

О психологических травмах из-за известного отца, актера Михаила Ефремова рассказал в интервью YouTube-подкасту блогера Сергея Мезенцева актер Никита Ефремов. Он признался, что часто сомневается в себе и сравнивает себя с именитыми родственниками.

«Мне нравится фраза о том, что надо отстать от других и от себя. Она для меня сформулировала все, потому что я тот человек, который себя ругает, мол, там ты сыграл плохо. Посмотри, как дедушка (народный артист России Олег Ефремов — примечание "Мосленты") играл. А папа? Этим я создаю себе зажимчик», — поделился артист.

Ефремов поделился, что после борьбы с пагубными зависимостями он активно учится принимать свои отрицательные чувства — злость, ненависть и месть.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение по ходатайству отбывающего срок в колонии актера Михаила Ефремова о смягчении наказания.