Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание

Психологическое заболевание, вызывающее преждевременное старение и диабет, назвала «Вечерней Москве» психолог Марина Гладышева. По ее словам, страдающие депрессией люди изнашивают свой организм более чем на 1,7 года быстрее остальных.

«Очень часто в депрессии люди отказываются от еды, перестают следить за достаточным количество витаминов в своем организме, им становится это неважно. Тогда тело стареет гораздо быстрее, потому что очень сильно истощается желание человека смотреть в жизнь», — объяснила специалист.

О наличии серьезного заболевания могут свидетельствовать апатия, равнодушие к любимым делам, суицидальные мысли, переедания или, наоборот, отсутствие аппетита.

Ранее указывающие на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) привычки человека перечислил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.