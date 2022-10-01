Люди
19:19, 01 октября 2022
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Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание

Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание
Фото: Julia Pfeifer / Globallookpress.com

Психологическое заболевание, вызывающее преждевременное старение и диабет, назвала «Вечерней Москве» психолог Марина Гладышева. По ее словам, страдающие депрессией люди изнашивают свой организм более чем на 1,7 года быстрее остальных.

«Очень часто в депрессии люди отказываются от еды, перестают следить за достаточным количество витаминов в своем организме, им становится это неважно. Тогда тело стареет гораздо быстрее, потому что очень сильно истощается желание человека смотреть в жизнь», — объяснила специалист.

О наличии серьезного заболевания могут свидетельствовать апатия, равнодушие к любимым делам, суицидальные мысли, переедания или, наоборот, отсутствие аппетита.

Ранее указывающие на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) привычки человека перечислил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

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