Психиатр назвал возраст профилактики старческих расстройств

Начинать профилактику старческих расстройств россиян призвал главный внештатный специалист психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он заявил, что следить за ментальным здоровьем нужно как минимум с 50 лет.

Врач пояснил, что у людей в возрасте 75-85 лет чаще формируются тревожные и посттравматические стрессовые расстройства, депрессии даже при незначительных стрессовых состояниях. Ментальные расстройства, в свою очередь, быстро приводят к снижению памяти и умственной работоспособности.

Чтобы с этим не столкнутся эксперт призвал после 50 лет исключить из своей жизни курение, алкоголь, а также придерживаться правильного образа жизни и сохранять социальную активность.

Кроме того, Костюк посоветовал соблюдать режим сна, сохранять физическую и интеллектуальную активность и также заниматься разными видами деятельности.

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