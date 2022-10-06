Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом

Эффективные методы борьбы со стрессом раскрыл подмосковный психиатр, главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф.А.Усольцева Антон Масякин, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Самым действенным вариантом эксперт назвал дыхательную практику.

«Глубоко вдохните носом, считая до пяти, чтобы легкие полностью наполнились кислородом, а живот "раздулся". Потом сделайте еще более глубокий выдох ртом, считая до шести, "выталкивая" брюшными мышцами воздух», — посоветовал Масякин.

Врач уточнил, что при этом методе важно, чтобы выдох занимал больше времени, чем вдох. Повторить действие нужно 9-10 раз, мысленно представляя, как воздух попадает в ваши легкие и покидает их, объяснил Масякин.

Еще одним эффективным упражнением он назвал дыхание с чередованием ноздрей. Для этого нужно сесть в удобную позу с прямой спиной, сделав несколько вдохов и выдохов. При этом выдыхать сначала необходимо правой ноздрей, прикрывая левую, затем тоже самое проделать с левой.

«Далее делайте вдох той же ноздрей, через которую только что совершали выдох. Дышите так в течение 5-10 минут. Для усиления действия вы можете мысленно воображать, как выдыхаете из себя все негативные ощущения, тревоги и волнения, а вдыхаете спокойствие», — добавил он.

Кроме того, специалист отметил важность двигательной активности. Можно даже просто ходить по квартире с чашкой кофе, сказал он.

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