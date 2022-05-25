Психолог объяснила тягу к курению и назвала способы справиться с ней

О том, как справиться с тягой к курению и почему она возникает рассказала «Мосленте» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева. По данным исследовательского центра портала SuperJob, россияне стали больше курить в последние три месяца.

«Это связано с потребностью снизить стресс. Причина в том, что люди больше нервничают и нуждаются в успокоении, а зависимости всегда служат способом снизить тревогу. Они считаются наиболее доступным способом. Желание отвлечься и просто переключить свое внимание — это способ психики удерживать себя в равновесии», — сказала психолог.

По данным исследования, мужчины курят больше и чаще, чем женщины. Екатерина Зиновьева связала это с тем, что у женщин есть масса способов справиться с эмоциональным возбуждением, которые не доступны мужчинам. Например, высказаться или пожаловаться подруге, поплакать и прочее. У мужчин в этом плане слишком много социально заданных ограничений: они «должны» быть сильными, смелыми, выносливыми, устойчивыми и так далее.

При этом и тем, и другим свойственно переживать, боятся, волноваться. Возможно поэтому мужчины больше курят, чтобы регулировать эмоциональное состояние и приводить себя в баланс, считает эксперт.

По ее словам, если качественно работать со стрессом, надо разбираться с причинами тревоги, понимать от чего эти все переживания и искать возможность решить ситуацию. Поэтому не всегда получается полностью уйти от зависимости. Однако есть способы ее поменять на менее вредную. Лучшая альтернатива — спорт, погружение в работу, чтение книг, просмотр сериалов, прогулки.

«Сейчас поощряется возможность говорить напрямую о своих чувствах, заявлять о них, придавать им ценность. Мне кажется, что двигаться в сторону этой тенденции — очень здорово для общества», — заявила психолог.

Она рассказала, что хороший эффект дают концерты, кинотеатры и театры. В театре, например, человек на сцене открыто переживает свои чувства и эмоции, а зрители испытывают свои собственные переживания.

Ранее москвичи поспорили о количестве курящих женщин в 1980-е годы. По словам пользователей сети, в определенный момент курящих женщин стало даже больше, чем мужчин, и курили везде, в том числе в самолетах.

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