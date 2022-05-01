Психолог объяснил связь между шизофренией и коронавирусом

Какая связь может быть между шизофренией и коронавирусом URA.RU рассказал психолог, автор телеграм-канала «Как я узнал, что я аутист с СДВГ» Слава Донин.

Эксперт отметил, что сама инфекция не может вызвать психические отклонения, но может ускорить проявление дебюта. Например, если человек лежал под ИВЛ, его мозг испытывал кислородное голодание, что могло привести к негативным последствиям.

При этом медицинский психолог, судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий объяснил, что COVID ускоряет проявления шизофрении у людей, имеющих к ней предрасположенность. Он добавил, что инфекция может стать толчком к развитию и других психических заболеваний.

«Доказано, что есть эпизоды нейропсихиатрических последствий COVID, которые связаны с нетяжелыми случаями, потому что вирус активно поражает ЦНС. В моей практике были пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, которая повлекла обострение или возникновение тревожного расстройства, депрессии, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). COVID сопряжен с кислородным голоданием мозга и интоксикацией, именно поэтому возникают и обостряются заболевания неврологического и психиатрического спектра», — добавил Донин.

Оба специалиста сошлись во мнении, что связь между коронавирусом и шизофренией в основном может быть из-за кислородного голодания.

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