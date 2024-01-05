Психолог предупредила о спутывании настоящей любви с другими явлениями.

О явлениях, с которыми можно спутать настоящую любовь в беседе с «Мослентой» предупредила психолог, директор Фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова.

«Самое простое, с чем мы можем спутать любовь, — стремление найти кого-то, чтобы почувствовать себя нормальным. Нам же часто с детства говорят, что, если у тебя нет отношений, ты — в пролете, на обочине жизни. С тобой что-то не так», — пояснила специалист.

Кроме того, влюбленность можно спутать с сексуальным влечением. В отличие от простого желания влюбленность подразумевает под собой эмоциональную близость, продолжила психолог.

«А еще в отношениях можно, к примеру, прекрасно ретравматизироваться. Надо просто найти партнера, который похож на папу, который нас избивал, или маму, которая задушила гиперопекой, и до гробовой доски пытаться этого человека победить», — добавила собеседница.

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