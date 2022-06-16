Психолог дала советы разводящимся родителям подростков

Дети идентифицируют себя со своими родителями. Все плохие слова и оценочные суждения, произнесенные партнерами, запечатлеваются у подростка на уровне самоидентификации, и в итоге сказанное он приписывает себе. Поэтому родители, находящиеся в процессе развода, должны постараться сохранить уважение друг к другу ради психологического благополучия общего ребенка, продолжила эксперт.

По словам специалиста, человек может быть не очень хорошим супругом, но это не отменяет его возможности быть хорошим отцом или матерью. Ребенок должен оставаться с понимаем, что у него есть свои собственные отношения и с матерью, и с отцом. Если коммуникацию при разводе родителей наладить не удается, нужно обратиться к семейному психологу.

Кроме того, важно помнить, что подростки воспринимают развод не объективно, а через призму родительской оценки. Если родители концентрируют свое внимание на том, что страшно жить в одиночестве, ребенок берет эту установку за основу. Нужно делать акцент на том, что мы сами отвечаем за то, как складывается наша жизнь и везде есть место для радости и новых возможностей, заключила психолог.

Ранее семейный психолог назвала основные тактики манипуляторов в отношениях.