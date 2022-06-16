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Психолог дала советы разводящимся родителям подростков

Психолог дала советы разводящимся родителям подростков
Фото: Julia Taubitz / Unsplash

Советы разводящимся родителям подростков «Мосленте» перечислила магистр клинической психологии, гештальт-терапевт (МИГИП), руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

«Часто дети не демонстрируют озабоченность и негативные чувства в связи с разводом родителей, потому что ведущие защитные механизмы психики у детей — это отстранение и вытеснение. Они пытаются отгородиться от психотравмирующей ситуации. У родителей создается ложное впечатление, что ребенку все равно, поэтому взрослые начинают концентрироваться только на своих эмоциях, что сильно усугубляет ситуацию. Важно понимать, что у ребенка всегда есть чувства по отношению к разводу, потому что это изменение состава семьи и жизни в целом. Также дети очень эгоцентричны, поэтому им кажется, что происходящее вокруг имеет какое-то отношение к ним, это рождает чувство вины», — объяснила специалист.

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Дети идентифицируют себя со своими родителями. Все плохие слова и оценочные суждения, произнесенные партнерами, запечатлеваются у подростка на уровне самоидентификации, и в итоге сказанное он приписывает себе. Поэтому родители, находящиеся в процессе развода, должны постараться сохранить уважение друг к другу ради психологического благополучия общего ребенка, продолжила эксперт.

По словам специалиста, человек может быть не очень хорошим супругом, но это не отменяет его возможности быть хорошим отцом или матерью. Ребенок должен оставаться с понимаем, что у него есть свои собственные отношения и с матерью, и с отцом. Если коммуникацию при разводе родителей наладить не удается, нужно обратиться к семейному психологу.

Кроме того, важно помнить, что подростки воспринимают развод не объективно, а через призму родительской оценки. Если родители концентрируют свое внимание на том, что страшно жить в одиночестве, ребенок берет эту установку за основу. Нужно делать акцент на том, что мы сами отвечаем за то, как складывается наша жизнь и везде есть место для радости и новых возможностей, заключила психолог.

Ранее семейный психолог назвала основные тактики манипуляторов в отношениях.

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