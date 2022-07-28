Психолог отреагировала на заявление актера Пускепалиса о предназначении женщин

Радикальным и патриархальным назвала в беседе с «Мослентой» психолог Екатерина Зиновьева взгляд актера Сергея Пускепалиса. Специалист отреагировала на заявление артиста о том, что единственное предназначение женщины — деторождение. По ее словам, для некоторых мужчин все еще остается привлекательной идея «править миром».

«Это мнение основано на патриархальных взглядах на роль женщины и задачи семьи. Причем в очень радикальном варианте этой модели. Где женщина имеет ценность только как функция. А ее личность, интеллект, желания, потребности, все, что делает человека уникальным и неповторимым не имеет значения, если "основной функционал страдает"», — сказала Зиновьева.

По словам специалиста, российское общество уже давно активно переходит от патриархальной модели семьи к партнерской. В основе этого типа отношений лежат договоренности между супругами, распределение обязанностей и задач вне зависимости от гендера. Причем уравнивание женщин и мужчин касается не только семейной, но и экономической, общественной и политической жизни.

«Так как эта тенденция все больше набирает обороты, вернуть общество к патриархальному укладу, на мой взгляд, уже совершенно невозможно. Поэтому остается надеяться, что те, кто отчаянно держатся за практически отжившие в нашем обществе идеи и стереотипы, обратят внимание на эти изменения и перестроятся», — сказала психолог.

Ранее Сергей Пускепалис раскрыл главное предназначение женщин. «Ну, а для чего, в принципе, женщина-то? Первая обязанность женщины — родить. Если не любит никого и не от кого родить, значит не женщина. Если ее не любят — тоже не женщина», — сказал артист.