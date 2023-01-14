Психолог назвала способы развить эмоциональный интеллект у ребенка

Способы развить эмоциональный интеллект у детей назвала «Мосленте» педагог-психолог начальной билингвальной школы BKC Newton School Екатерина Сорокина. Она отметила, что навык понимания чужих и собственных эмоций необходим ребенку для дальнейшей успешной жизни.

Психолог подчеркнула, что стоит ориентироваться на возраст ребенка. Дошкольники, как правило, испытывают интенсивные эмоции, но не умеют их распознавать. «Задача взрослого — помочь разобраться. Задавайте поясняющие вопросы: "Ты сердишься, что я не дала тебе сладкое?". Или: "Ты плачешь, потому что тебе жалко котенка?". Обращайте внимание на эмоции героев книг, мультфильмов, беседуйте о них, рисуйте, стройте рожицы у зеркала», — порекомендовала Сорокина.

Детей постарше уже можно учить эмпатии, сопереживанию и умению анализировать собственные поступки. «Общайтесь после просмотров фильмов, походов в театр, беседуйте на темы происходящего со сверстниками. Например, почему одноклассник ребенка так поступил? Что бы ты сделал на его месте?» — посоветовала психолог.

Сорокина перечислила несколько тревожных признаков, связанных с эмоциями. Если ребенок не проявляет их в принципе, не способен устанавливать контакт с окружающими, почти никогда или вовсе никогда не улыбается, следует обратиться к специалисту.

Ранее о способе грамотно отреагировать на детскую ложь рассказала клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина. Она посоветовала откровенно поговорить с ребенком.