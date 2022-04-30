Психолог назвала способы защититься ребенку от приставаний в транспорте

Осведомленность ребенка о ситуации приставания повышает его шансы сориентироваться, если что-то похожее произойдет с ним. О способах самозащиты детей в транспорте «Газете.Ru» рассказала Юлия Федорина, психолог организации «Тебе поверят», занимающейся помощью детям и подросткам, пережившим сексуализированное насилие.

«Если в транспорте о ребенка трутся, он в любом случае почувствует, что это ненормально. Но вероятность, что он сможет защитить себя на месте или потом рассказать об этом взрослым, повышается, когда он обладает знаниями о теле и сексе. Поэтому родителям важно заниматься секспросветом, рассказывать о сексуализированном насилии», — объяснила специалистка.

Эксперт посоветовала научить ребенка не стесняться и громко заявлять, что с ним происходит. Например, чтобы он смог призвать на помощь окружающих: «Помогите, меня обижают», «Зачем вы ко мне пристаете», «Уберите руки», — рассказала Федорина.

При этом она отметила, что очевидцы не всегда торопятся прийти ребенку на помощь, поэтому также важно научить его обращаться к конкретным людям, находящимся поблизости. По словам психолога, такая просьба может быть более эффективной.

Кроме того, собеседница напомнила, что дети всегда могут обратиться к машинисту, нажав кнопку связи в вагоне или подойти к дежурному по станции или полицейскому.

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