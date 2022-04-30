Педагог дала рекомендации по организации детского досуга летом

Для развития математических представлений, мелкой моторики и долговременной памяти педагог рекомендует игры с песком. Его полезно пересыпать, делать формочки, строить замки или просто рисовать на нем. А ловкость, восприятие величины и цвета, пространственную ориентировку, координация, мелкую и крупную моторику помогают формировать спортивные игры.

«Можно поиграть с мячом в самые разнообразные игры: бросать друг другу, подбрасывать вверх и ловить двумя руками. Можно сделать разноцветные мишени: здесь вы называете определенный цвет мишени, а ребенку нужно бросать мяч в мишень названного цвета», — советует Ольга Хрущева.

На любой прогулке можно собирать камни, палки и листья, чтобы потом сосчитать их или придумать про них сказки, использовать для изготовления поделок. Это поможет развить творческие способности.

Эксперт отметила, что дети дошкольного возраста очень любят выполнять поручения и задания взрослых. Она порекомендовала придумывать ребенку задания, например, помочь приготовить салат на ужин. Тут важно показать, что это ответственное и важное поручение сможет выполнить только он. В знак благодарности педагого советует ребенка поощрить.

Ранее психолог, тележурналист, ведущая телеканала «Доктор» Елена Толстая назвала оптимальный возраст ребенка для поездки в лагерь.