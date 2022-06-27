Психолог раскрыла способ преодолеть старые обиды

О причинах возникновения обид и об их эффективном преодолении рассказала «Мосленте» психолог Ирина Леонова. Эксперт поделилась упражнением, помогающим пережить старые недовольства и избавиться от них.

«Обида возникает тогда, когда у вас были ожидания и они не оправдались. Каждый сам для себя определяет рамки нормальности. Когда два человека встречаются, вполне вероятно, что у них разная картина мира. Для того, чтобы не сойти с ума от обид и взаимных претензий, надо научиться говорить о своих ожиданиях без претензий и внимательно слушать друг друга», — рассказала Леонова. Чтобы избежать лишних обид, специалист порекомендовала анализировать поведение человека и не ожидать от него того, чего он не может дать. Леонова напомнила, что чувство обиды часто используется манипуляторами для достижения целей.

Психолог рассказала о технике, помогающей справиться с негативными переживаниями. «Первое, что я хочу вам порекомендовать: представьте того человека, на которого вы обижаетесь. Как вы думаете, он переживает о вашем разговоре, вашей обиде ровно так же, как и вы? Его вообще волнует эта тема? Подумайте, кому вы, на самом деле делаете хуже тем, что обижаетесь?», — порекомендовала специалист. Корни излишней обидчивости Леонова посоветовала искать в психологических установках, полученных в прошлом.

Полезным может быть и упражнение, помогающее пережить эмоции. «Приготовьте бумагу и ручку, горячий чай. Выписывайте на бумагу свое состояние, свои чувства и эмоции, которые есть в вас к ситуации или человеку, на которого вы обижаетесь. Когда вы закончите, вернитесь к письму еще раз и напишите еще три предложения. Обычно людям кажется, что написано все, но в 99 процентах находится что-то, что можно добавить. Задача упражнения — опустошить свой эмоциональный "стакан"», — описала технику Леонова. После этого следует написать на новом листе бумаги «благодарственное письмо» обидчику, и найти минимум 10 пунктов, за которые ему можно сказать «спасибо». Затем послание надо порвать и выкинуть.

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