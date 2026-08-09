Психолог объяснила вред для детей частой смены игрушек

Частая смена игрушек может сформировать у ребенка потребительское отношение к вещам. Об этом в разговоре с RT сообщила кандидат психологических наук Екатерина Клопотова.

«Если родители покупают игрушки очень часто, существует риск, что внимание ребенка будет сосредоточено на получении нового предмета, а не на длительной и содержательной игре с ним. Игрушка не успевает обрасти сюжетами и личными смыслами и быстро сменяется следующей», — объяснила специалист.

Однако, по ее словам, такое отношение к вещам не нужно напрямую связывать с формированием привязанности ребенка к людям, поскольку такая привязанность складывается прежде всего в отношениях со значимыми взрослыми. «Гораздо важнее не количество игрушек, а то, есть ли у ребенка время для свободной игры и взрослые, готовые разделять его интересы», — заключила Клопотова.

Ранее в августе сообщалось, что богиня богатства привела ребенка на операционный стол в Детском центре имени Л.М. Рошаля.