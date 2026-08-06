Опубликовано 06 августа 2026, 16:241 мин.
Богиня богатства привела ребенка на операционный стол в Подмосковье
Ребенок съел богиню богатства в Подмосковье и оказался на операционном столе.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Богиня богатства привела ребенка на операционный стол в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик нечаянно проглотил фигурку тайской богини богатства. Его родители сразу же позвонили в скорую.
Врачи сделали операцию, эндоскопической петлей вытащив богиню из тела ребенка. Все вмешательство было без единого разреза.
На данный момент юный пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Фигурку же медики оставили себе на память и чтобы та приносила дальше им удачу.
Ранее в Наро-Фоминске спасли мужчину, проглотившего лезвия от бритвенного станка. Также медики в Москве достали 16 магнитов из носа 10-летнего ребенка.