Психолог предложила задавать себе один вопрос во время шопинга

Эмоциональные покупки сами по себе не вредны, однако такой шопинг не должен становиться единственным способом справляться со стрессом или тревогой. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Например, кружка с забавным принтом для утреннего кофе, диспенсер для мыла в форме уточки, ручка в виде цветка или фигурка любимого героя из фильма могут каждый день дарить положительные эмоции. При этом важно периодически задавать себе вопрос: "Зачем я хочу купить эту вещь именно сейчас?"», — посоветовала она.

По словам специалиста, если покупка остается осознанным выбором и продолжает радовать владельца спустя время, значит, она выполняет позитивную психологическую функцию. «Такие покупки не всегда несут практическую необходимость, однако способны сделать ежедневные дела более приятными и именно поэтому могут стать ежемесячной строкой осознанных расходов», — отметила Мироненко.

Ранее в июле сообщалось, что москвичка получила от бывшего мужа кофемашину в подарок и обнаружила в ней прослушивающее устройство.