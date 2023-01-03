Психосоматолог раскрыл нюансы влияния соцсетей на самооценку человека

Нюансы влияния соцсетей на самооценку человека раскрыл в беседе с «Мослентой» психосоматолог Роман Сухинин.

«Важно, как человек реагирует на успех и неудачи других людей. Если воспринимать информацию адекватно, вреда для самооценки от просмотра соцсетей не будет», — заметил специалист.

По его словам, есть три типа реакции на посты в социальных сетях. Первый из них — занижающий самооценку. «Если вы видите, что у друзей и блогеров все отлично, их жизнь яркая и прекрасная, и это вызывает у вас зависть, значит, у вас заниженная самооценка. Вы склонны считать себя хуже других и думать, что не достойны красивой жизни. Наблюдение за вылизанными фото и видео в блогах лишь усугубляет дело», — объяснил Сухинин.

Второй тип реакции — нормальный. «Вы берете из соцсетей только нужную вам информацию, готовы порадоваться за других, а посты и сторис друзей и блогеров лишь вдохновляют вас на новые достижения», — описал его собеседник «Мосленты».

Третий тип психосоматолог назвал агрессивным или критикующим. «Если вы смотрите на других свысока, критикуете и обесцениваете результаты труда друзей и незнакомых вам блогеров, то можно говорить о неадекватной, завышенной самооценке», — сказал он. Опасность такого состояния, по его словам, в том, что рано или поздно человек может попасть в ситуацию, когда его поставят в неловкое положение. Это заставит его почувствовать себя хуже и будет очень болезненно для его самооценки.

Сухинин призвал каждого человека задуматься, развивают ли его те, на кого он подписан в социальных сетях. «Если да, это только плюс для вашей самооценки. Если же вы испытываете напряжение, листая ленту, это повод задуматься и, возможно, сократить время пребывания в соцсетях», — предложил он.

Нормально — радоваться за друзей и знакомых, а не завидовать чужой жизни, тем более на поверку она может оказаться ничуть не лучше вашей. Ведь в соцсети люди выкладывают все самое лучшее, сочное и привлекательное, оставляя реальную жизнь за кадром, заметил собеседник «Мосленты».

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