Психолог дал рекомендации тревожным людям

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал рекомендации тревожным людям в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он посоветовал тем, кто находится в нестабильном эмоциональном состоянии, ограничить просмотр соцсетей и телевизора.

Психолог отметил, что многие люди не отличаются устойчивостью психики. «Если человек тревожный, то ему не нужно включать телевизор, а если включать, то какой-нибудь канал "Карусель". Если человек хочет аналитически думать и сам принимать решения, то пускай он только строго новостные передачи слушает», — отметил Ениколопов.

Ранее семейный психолог Светлана Ладейщикова раскрыла методы борьбы с повышенной тревожностью. Она посоветовала обратить внимание на дыхание и заняться телесными практиками.