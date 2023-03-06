Пугачева передала букет алых роз на могилу Моисеева в Москве

Букет алых роз на могилу артиста Бориса Моисеева в Москве передала в день его рождения певица Алла Пугачева. Об этом изданию Prozvezd.info рассказал концертный директор Моисеева Сергей Горох.

«Мы всю могилу украсили веночками в виде сердец. Когда стали съезжаться гости, нам не хватило десяти ваз, в которые мы расставляли цветы. Самый большой букет алых роз передала Алла Борисовна, за что большое спасибо», — поделился с журналистами Горох.

4 марта танцовщику и певцу Борису Моисееву исполнилось бы 69 лет. По словам концертного директора, на Троекуровское кладбище пришло много поклонников и звезд российской эстрады.

О смерти Бориса Моисеева стало известно во вторник, 27 сентября. Похороны прошли на Троекуровском кладбище в воскресенье, 2 октября.