В Подмосковье подожгли вольер с живой пумой

Неизвестные подожгли вольер с живой пумой внутри в подмосковном Одинцове. В полицию заявили хозяева погибшего при пожаре животного, пишет KP.RU.

По данным издания, пожар вспыхнул около двух часов ночи. Хозяева не успели спасти питомца, двухлетний Геркулес сгорел заживо. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Сообщается, что кто-то отогнул кусок забора, расположенный вне видимости камер наружного видеонаблюдения, и кинул в вольер горючую смесь. Увидеть пожар смогли соседи, которые предупредили хозяев. В это время в доме, находящемся рядом с пристройкой, спали хозяйка пумы Наталья и ее семилетний сын.

Возбуждено уголовное дело, полиция разбирается в случившемся.

Ранее очевидцы сняли на видео прогулку мужчины в районе Можайского шоссе с пумой на поводке. По данным пользователей сети, это был москвич Сергей Татаринцев с пумой Геркулесом. Тогда поведение хозяина с дикой кошкой возмутило горожан.