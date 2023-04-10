Владельца пункта выдачи маркетплейса заподозрили в многомиллионной краже товара

Владельца и сотрудника пункта выдачи маркетплейса в подмосковном Орехово-Зуеве заподозрили в краже дорогостоящих товаров, сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, подозреваемый работал сотрудником пункта выдачи заказов маркеплейса, однако официально трудоустроен не был. Связь с владельцем пункта он поддерживал только через мессенджеры. По указанию начальника работник принимал на склад дорогостоящую технику без фиксации в специальном приложении. Неучтенный товар он передавал курьеру. Сообщается, что по такой схеме было украдено техники на 25 миллионов рублей.