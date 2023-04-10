Владельца пункта выдачи маркетплейса заподозрили в многомиллионной краже товара
Владельца пункта выдачи маркетплейса объявили в розыск за кражу дорогой электроники.
Владельца и сотрудника пункта выдачи маркетплейса в подмосковном Орехово-Зуеве заподозрили в краже дорогостоящих товаров, сообщает МВД Медиа.
По данным ведомства, подозреваемый работал сотрудником пункта выдачи заказов маркеплейса, однако официально трудоустроен не был. Связь с владельцем пункта он поддерживал только через мессенджеры. По указанию начальника работник принимал на склад дорогостоящую технику без фиксации в специальном приложении. Неучтенный товар он передавал курьеру. Сообщается, что по такой схеме было украдено техники на 25 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Наемный работник задержан и отправлен под домашний арест. Подозреваемый в организации преступления владелец пункта выдачи объявлен в розыск.
Ранее любитель онлайн-игр дважды обокрал склад с техникой ради погашения долга.