Работник маркетплейса выиграл путешествие на Байкал в акции «Мечтайте масштабно»

Работник маркетплейса из Саратова стал одним из победителей акции «Мечтайте масштабно. Летние путешествия» и выиграл сертификат на 300 тысяч рублей на путешествие по России. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Для участия в акции я купил в июле пару билетов "Мечталлион" и решил еще испытать удачу в эфире "Русского Радио", в котором тоже можно выиграть путешествия. На эфир радио я дозвонился и, фактически, запрыгнул в последний вагон перед розыгрышем. По условиям конкурса надо было угадать певца по описанию, я угадал Дмитрия Колдуна. Помимо меня было еще девять финалистов, но именно мое имя достали из лототрона в финале», — рассказал Максим.

Россиянин признался, что давно мечтал побывать на Байкале и теперь его мечта осуществится. Вместе с женой он планирует приобрести десятидневный тур и отправиться в путешествие в следующем году, так как в этом уже не получается взять отпуск в одно и то же время.

В пресс-службе уточнили, что акция «Мечтайте масштабно. Летние путешествия» проводится среди участников лотереи «Мечталлион». Для участия необходимо купить билеты на тиражи «Мечталлион» до 13 августа включительно. Путешествия также можно выиграть и в эфире «Русского Радио». Розыгрыш поездок проводится в эфире утреннего шоу.

Всего «Национальная Лотерея» разыграет не менее 50 путешествий по стране. Подробности на сайте.

Ранее сообщалось, что москвичка выиграла в лотерею в свой день рождения и стала мультимиллионером.