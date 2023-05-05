07:25, 05 мая 2023
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Стало известно о главном правиле хорошего путешествия
Создатель туров по России Старчикова назвала главным в путешествиях хорошее настроение.
Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash
О главном правиле хорошего путешествия высказалась в интервью «Мосленте» создатель туров по России и энтузиаст турбизнеса Марина Старчикова. По ее мнению, это хорошее настроение.
Специалист рекомендует отправляться в поездку открытыми и счастливыми. Это, по ее словам, сделает любое путешествие волшебным.
Кроме того, Старчикова советует заранее изучать гастрономические особенности места, куда планирует отправиться человек. «Любое путешествие должно быть, в первую очередь, вкусным», — пояснила она.
Ранее москвичам назвали три доступных авианаправления для путешествия на майские праздники.